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Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar
PMYO başvurusu ne zaman alınacak? Yılbaşı için geri sayım başlarken, lise mezunu polis alımları için araştırmalar hız kazandı. Bu sene PMYO ilanının yayımlanmamasının ardından adayların heyecanlı bekleyişi arttı. 3 bin polis alımı konusunda Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:04
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