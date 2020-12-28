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Haberler Galeri Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar

Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar

PMYO başvurusu ne zaman alınacak? Yılbaşı için geri sayım başlarken, lise mezunu polis alımları için araştırmalar hız kazandı. Bu sene PMYO ilanının yayımlanmamasının ardından adayların heyecanlı bekleyişi arttı. 3 bin polis alımı konusunda Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:04
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Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar

PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen PMYO alımları konusunda araştırmalar devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala adaylar PMYO ilanının hangi tarihte yayımlanacağını merak etmeye başladılar. PMYO hakkında merak edilenler sorulara haberimizden yanıt bulabilirsiniz. Peki, lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgından sonra ilk olarak 27. Dönem POMEM alımları başladı. POMEM başvuruları bu ay bitecek ve Ocak ayında mülakatlar başlayacak. POMEM mülakatlarının tamamlanmasının ardından PMYO başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda PMYO başvuruları için 2021 Ocak ayı işaret ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar

PMYO TABAN PUANLARI

2020 yılı PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Son 5 yılda PMYO taban puanları ise şu şekilde:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

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Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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Lise mezunu 3 bin polis alımı olacak mı? 2021 PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO şartları ve taban puanlar

c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)