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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman erbaş alımları başladı! 2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Uzman erbaş alımları başladı! 2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 uzman erbaş alımı için ilan yayımlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, başvuruları kabul etmeye başladı. Belirlenen branşlara yapılacak uzman erbaş alımı için tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konu ile ilgili merak edilenler... Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:13
Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 yılına ilişkin uzman erbaş alımı için başvurular başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere toplam 100 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Belirlenen branşlara yapılacak uzman erbaş alımı için bazı şartları sağlamak gerekiyor. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular 17 Aralık saat 14.00'te başlayıp, 24 Aralık 2020 saat 11.00'de sona erecek.
Adaylar başvurularını, https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapabilecekler.
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.trinternet adresinden 22 Şubat 2021 tarihinden sonra ilan edilecek.
BRANŞ DAĞILIMI
Telsizci: 30
Şoför: 20 Topçu: 40 Kurbağa adam: 10 Toplam: 100 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. En az lise mezunu olmak, c. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1'inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),