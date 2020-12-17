Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 yılına ilişkin uzman erbaş alımı için başvurular başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere toplam 100 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Belirlenen branşlara yapılacak uzman erbaş alımı için bazı şartları sağlamak gerekiyor. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...