MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2020-2021 AÖL sınavları online mı olacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA SINAV MERKEZLERİNDE Mİ YAPILACAK?

AÖL kayıt işlemlerinin çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıyla öğrenciler AÖL sınavları online mı yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in böyle bir açıklaması olmadığını, eğer MEB AÖL sınavlarını internet üzerinden yapma kararı alırsa haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim. AÖL 1. dönem sınavları MEB'den son dakika açıklaması gelmediği takdirde sınav merkezlerine gidilerek yapılacak. Koronavirüsten kaynaklı herhangi bir sınav ertelemesi ise şimdilik söz konusu değil.