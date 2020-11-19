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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2020-2021 AÖL sınavları online mı olacak? MEB son dakika: AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2020-2021 AÖL sınavları online mı olacak?
AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak ediliyor. AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci sınav takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2020-2021 yılında sınavların tarihi açıklandı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2020-2021 AÖL sınavları online mı olacak?
Giriş Tarihi: 19.11.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 22:40
AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2020-2021 AÖL sınavları online mı olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasından bulunuyor. Kabine toplantısı sonrasında okulların yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, sınavlar içinde beklenen açıklama geldi. Hal böyle olunca AÖL öğrencileri sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2020-2021 AÖL sınavları online mı olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı araştırılıyor. MEB, AÖL 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Yukarıda belirtildiği gibi, AÖL 1. dönem sınavı için 2 Aralık tarihinde erişime açılacak sistem ile öğrenciler sınav giriş yerleri için yayınlanan bilgilere ulaşabilecek. Sınavlar yine aynı ay içerisinde yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldıktan sonra AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde sınav merkezlerinde yapılması bekleniyor.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA SINAV MERKEZLERİNDE Mİ YAPILACAK?
AÖL kayıt işlemlerinin çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıyla öğrenciler AÖL sınavları online mı yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in böyle bir açıklaması olmadığını, eğer MEB AÖL sınavlarını internet üzerinden yapma kararı alırsa haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim. AÖL 1. dönem sınavları MEB'den son dakika açıklaması gelmediği takdirde sınav merkezlerine gidilerek yapılacak. Koronavirüsten kaynaklı herhangi bir sınav ertelemesi ise şimdilik söz konusu değil.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,