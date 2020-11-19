BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Nisan ayında tamamlanması gereken ve akabinde açıklanması beklenen ancak yaşanan koronavirüs sebebiyle ertelenen BİLSEM süreci üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen tamamlanamadı. 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen BİLSEM sınavının sonuçları ve tamamlanmayan sınavlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bilim ve Sanat Merkezleri 1, 2 ve 3. Sınıf Grup Tarama Uygulaması Sonuçları açıklandı.