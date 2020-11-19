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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: KPSS ortaöğretim, YKS, LGS, MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi oldu? Online, uzaktan... Son dakika: KPSS ortaöğretim, YKS, LGS, MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi oldu? Online, uzaktan...
KPSS ortaöğretim, YKS, LGS, MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Öğrencilerin yıl sonuna kadar eğitimlerine uzaktan devam etmelerine karar verildi. Daha sonra hafta sonu kısıtlamaların gelmesinin ardından merkezi sınavların ne zaman yapılacağı ve iptal mi edileceği sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte, KPSS ortaöğretim, YKS, LGS, MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi oldu?
Giriş Tarihi: 19.11.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 22:15
KPSS ortaöğretim, YKS, LGS, MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi oldu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen son dakika açıklaması geldi. Diğer yandan KPSS ortaöğretim sınavının iptal edilip edilmeyeceği konusunda ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi. İşte, KPSS ortaöğretim, YKS, LGS, MSÜ sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi oldu? Online, uzaktan...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS İPTAL Mİ OLDU?
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.
SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
Yeni eğitim döneminde hayalindeki üniversite, liseye yerleşebilmek için milyonlarca öğrenci hazırlıklarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve okulların tatilinin uzatılmasının ardından düzenlenecek sınavlarla ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler sınav tarihinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Henüz düzenlenecek sınav tarihleriyle ilgili bir değişiklik veya erteleme konusunda açıklama yapılmadı. Sınavların belirlenen tarihlerde düzenlenmesi bekleniyor.
İşte 2021 LGS, YKS KPSS, İOKBS ve DGS sınav tarihleri;
8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS oturumları, üniversite sınavı (YKS) ve Dikey Geçiş sınav tarihleriyle ilgili henüz ÖSYM 2021 sınav takvimini yayımlamadı. 2021 yılında gerçekleştirilecek YKS oturumlarının geçtiğimiz sene olduğu gibi Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Nisan ayında tamamlanması gereken ve akabinde açıklanması beklenen ancak yaşanan koronavirüs sebebiyle ertelenen BİLSEM süreci üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen tamamlanamadı. 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen BİLSEM sınavının sonuçları ve tamamlanmayan sınavlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bilim ve Sanat Merkezleri 1, 2 ve 3. Sınıf Grup Tarama Uygulaması Sonuçları açıklandı.