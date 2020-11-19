Son dakika açıklaması: Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Kafeler, restoranlar, berberler ne zaman kapanıyor? Sokağa çıkma...

Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar açıklandı. Sokağa çıkma yasağı, kafeler ve restoranların kapanma tarihi sorgulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazı ile tüm detaylar belli oldu. Bu kapsamda; Kafe ve Restoranların kapatılması ve paket servise geçmesi gibi vaka sayısına karşı alınan tedbirler belirlenen gün ve saat itibaren uygulamaya geçecek. İşte, yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Kafeler, restoranlar, berberler ne zaman kapanıyor? Sokağa çıkma...