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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika açıklaması: Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Kafeler, restoranlar, berberler ne zaman kapanıyor? Sokağa çıkma... Son dakika açıklaması: Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Kafeler, restoranlar, berberler ne zaman kapanıyor? Sokağa çıkma...
Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar açıklandı. Sokağa çıkma yasağı, kafeler ve restoranların kapanma tarihi sorgulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazı ile tüm detaylar belli oldu. Bu kapsamda; Kafe ve Restoranların kapatılması ve paket servise geçmesi gibi vaka sayısına karşı alınan tedbirler belirlenen gün ve saat itibaren uygulamaya geçecek. İşte, yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Kafeler, restoranlar, berberler ne zaman kapanıyor? Sokağa çıkma...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 23:16
Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Kafeler, restoranlar, berberler ne zaman kapanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kafe ve Restoranların kapatılması ve paket servise geçmesi gibi vaka sayısına karşı alınan tedbirler belirlenen gün ve saat itibaren uygulamaya geçecek. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaların başlayacağı tarihi duyurdu. Son dakika açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlandı. İşte, yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Kafeler, restoranlar, berberler ne zaman kapanıyor? Sokağa çıkma...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ YASAKLAR BUGÜN BAŞLADI MI? KISITLAMALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Koronavirüs vaka sayılarında son dönemde ülkemizde görülen ciddi artışlardan kaynaklı olarak bilim kurulunun da önerisiyle yeni kısıtlamalar yarın belirlenen saat itibarıyla uygulamaya geçiyor. Kısıtlamalarla alakalı detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelirken İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede tüm detaylara yer verdi…
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak.
İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.