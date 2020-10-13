13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri e-Devlet 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak?

e-Devlet 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. MSB tarafından 2020 Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Silahlatına alınmayı bekleyen vatandaşlar heyecan içinde askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 16:23
  • 1
  • 14
e-Devlet 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte 2020 Kasım celp döneminde silahaltına alınacak olan vatandaşların askerlik yerlerinin belli olacağı tarih duyuruldu. Kasım 2020 er celbinde sevke tabi yükümlülerin, sevk işlem tarihleri de yayımlanan duyuru ile birlikte belli oldu. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
e-Devlet 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak?

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

  • 3
  • 14
e-Devlet 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak?

KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:

  • 4
  • 14
e-Devlet 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak?

1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

  • 5
  • 14
e-Devlet 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak?

3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.