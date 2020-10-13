e-Devlet 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. MSB tarafından 2020 Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Silahlatına alınmayı bekleyen vatandaşlar heyecan içinde askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olacak? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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