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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Görkemli açılış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu Görkemli açılış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.CSO'nun yeni binası, şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, unutulmaz bir konserle kapılarını açtı. Müzik kapsülü biçiminde inşa edilen binanın açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirdi. Giriş Tarihi: 03.12.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 22:37
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu
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CSO'nun yeni binasında, 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 650 kişilik tarihi salon bulunuyor.
Doğal akustik prensibine uygun inşa edilen salonlarda, müzikseverler sanatçılar ile buluşacak.
62 bin 500 metrekare kapalı alandaki salonlarda dijital konserler de düzenlenebilecek.
CSO'nun sadece binasında değişiklik olmayacak, kurum yeni bir anlayışa da kavuşacak.