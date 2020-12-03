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Görkemli açılış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.CSO'nun yeni binası, şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, unutulmaz bir konserle kapılarını açtı. Müzik kapsülü biçiminde inşa edilen binanın açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 03.12.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 22:37
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Görkemli açılış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu

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Görkemli açılış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu

CSO'nun yeni binasında, 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 650 kişilik tarihi salon bulunuyor.

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Görkemli açılış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu

Doğal akustik prensibine uygun inşa edilen salonlarda, müzikseverler sanatçılar ile buluşacak.

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Görkemli açılış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu

62 bin 500 metrekare kapalı alandaki salonlarda dijital konserler de düzenlenebilecek.

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Görkemli açılış: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına kavuştu

CSO'nun sadece binasında değişiklik olmayacak, kurum yeni bir anlayışa da kavuşacak.