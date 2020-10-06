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MEB son dakika açıklaması: Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu var mı? Askıda tablet...

Son dakika... MEB ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Uzaktan eğitim süreci ile birlikte yurt genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı konusunda seferberlik başladı. Acun Ilıcalı tarafından Haydi Şimdi sloganıyla başlatılan bilgisayar kampanyasının ardından başvuruların nasıl olacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan tarafından 500 bin tablet dağıtılacağı açıklandı. Peki, MEB ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Askıda tablet nedir? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:11
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MEB son dakika açıklaması: Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu var mı? Askıda tablet...

MEB ücretsiz tablet için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinde tablet ve bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim derslerine katılamayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyaları gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilen kampanyada toplanan paraların MEB'e aktarılacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin tabletin dağıtılacağı duyuruldu. Peki, MEB ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Askıda tablet nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması: Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu var mı? Askıda tablet...

ÜCRETSİZ TABLET VE BİLGİSAYAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bilgisayar tablet kampanyasının ardından başvuruların ne zaman ve nasıl olacağı yönünde araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencielr için 500 bin tablet dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvıurularıyla ilgili başvuru detayları henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde başvuruya ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB son dakika açıklaması: Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu var mı? Askıda tablet...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz. Ülkemizin internet altyapısını bu seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız ayrı bir çalışma yürütüyor."

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MEB son dakika açıklaması: Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu var mı? Askıda tablet...

TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI

Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.

Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.

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MEB son dakika açıklaması: Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu var mı? Askıda tablet...

Bakan Ziya Selçuk, bilgisayar kampanyaları ile ilgili şunları söyledi:

"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.