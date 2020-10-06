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MEB son dakika açıklaması: Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Başvuru formu var mı? Askıda tablet...
Son dakika... MEB ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Uzaktan eğitim süreci ile birlikte yurt genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı konusunda seferberlik başladı. Acun Ilıcalı tarafından Haydi Şimdi sloganıyla başlatılan bilgisayar kampanyasının ardından başvuruların nasıl olacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan tarafından 500 bin tablet dağıtılacağı açıklandı. Peki, MEB ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Askıda tablet nedir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:11
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