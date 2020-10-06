Son dakika... Yüz yüze eğitim, tüm sınıflar için ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yüz yüze eğitimin detayları açıklandı. Kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitimde bugün meslek liseleri de sınıflarda yerlerini aldı. En çok merak edilenlerden biri de, diğer sınıfların ne zaman eğitime başlayacağı oldu. MEB tarafından merakla beklenen açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yü yüze eğitim hangi tarihte? İşte cevaplar...