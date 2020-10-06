HaberlerGaleriMEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...
MEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...
Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak? sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları sonrası yanıt buldu. 21 Eylül'de ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından yüz yüze eğitim 5 Ekim'de meslek liseleri için devam etti. Diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı heyecanla beklenirken, 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflar için açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yü yüze eğitim hangi tarihte? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 08:59Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 09:13