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Haberler Galeri MEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

MEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak? sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları sonrası yanıt buldu. 21 Eylül'de ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından yüz yüze eğitim 5 Ekim'de meslek liseleri için devam etti. Diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı heyecanla beklenirken, 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflar için açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yü yüze eğitim hangi tarihte? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 09:13
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MEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Son dakika... Yüz yüze eğitim, tüm sınıflar için ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yüz yüze eğitimin detayları açıklandı. Kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitimde bugün meslek liseleri de sınıflarda yerlerini aldı. En çok merak edilenlerden biri de, diğer sınıfların ne zaman eğitime başlayacağı oldu. MEB tarafından merakla beklenen açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yü yüze eğitim hangi tarihte? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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MEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

"İLK ETAPTA 500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET VERİLECEK"

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüzyüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Diğer okullanrla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodofone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız."

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MEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

MESLEK LİSELERİNDE UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, bugünden itibaren yüz yüze eğitimle verilmeye başlandı.

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MEB'den beklenen açıklama: Okullar ne zaman açılacak? 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılında bugün itibarıyla meslek liseleri için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Bugünden itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.