Okulların çok daha kontrollü olduğuna işaret eden ve yaptıkları mobil uygulamayla öğrenci, veli, öğretmen, okul yöneticileri ile servis şoförlerinin temaslı ve pozitif durumunu günlük olarak izleme imkanı bulduklarını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik ki toplumdaki genel artış, okullarımızı da riske sokma ihtimali doğuruyor. Biz hep 'verilere, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bakıp, Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarelere bakıp bir karar alıyoruz.' diyoruz. Şimdi Bilim Kurulu'ndan, 'Salgın durumunda büyük bir artış var ve risk artıyor, dolayısıyla okulların şu anda kapanmasını tavsiye ediyoruz' biçiminde bilimsel bir karar çıktıktan sonra bizim 'hayır kapatmıyoruz' dememizin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir süreç gelişti."