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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı: Okullarda 2. sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? MEB açıkladı: Okullarda 2. sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar ne zaman yapılacak? Koronavirüs vaka artışı nedeniyle okullarda kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim yıl sonuna kadar ertelenmişti. Eğitimine online olarak devam eden öğrenciler, sınavların hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullarda 2. sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 25.11.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 17:14
Okullarda 2. sınavlar olacak mı? Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, okullarda eğitimin online devam edeceğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından sınavların nasıl olacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlar ile ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı. Peki, okullarda 2. sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2. SINAVLAR OLACAK MI? NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Dolaşımı azaltmayı hedeflediğimiz için çocuklarımızın, diyelim ki haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil. Bu da istişare edilen konular arasındaydı. O yüzden de sınavları erteledik. Bu erteleme, salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası ne şekilde olacak, bununla ilgili de tarihleri belirledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Onlar geçerli sayılacak. Bunların bir kısmı e-Okul'a girildi, bir kısmı da giriliyor, yani tamamı geçerli. 4 Ocak sonrası da bu sınavlarla bağlantılı eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz." MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK CANLI YAYINDA SORULARI YANITLADI
Selçuk, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin soru üzerine Selçuk, sürecin dinamik olduğunu, bu nedenle verilere bakılarak sürekli değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.
Okulların çok daha kontrollü olduğuna işaret eden ve yaptıkları mobil uygulamayla öğrenci, veli, öğretmen, okul yöneticileri ile servis şoförlerinin temaslı ve pozitif durumunu günlük olarak izleme imkanı bulduklarını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik ki toplumdaki genel artış, okullarımızı da riske sokma ihtimali doğuruyor. Biz hep 'verilere, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bakıp, Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarelere bakıp bir karar alıyoruz.' diyoruz. Şimdi Bilim Kurulu'ndan, 'Salgın durumunda büyük bir artış var ve risk artıyor, dolayısıyla okulların şu anda kapanmasını tavsiye ediyoruz' biçiminde bilimsel bir karar çıktıktan sonra bizim 'hayır kapatmıyoruz' dememizin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir süreç gelişti." "4 Ocak'tan sonra okulların durumu ne olacak?" sorusu üzerine Selçuk, verileri günlük olarak izlemeye devam ettiklerini, alınan tedbirler sonucu nasıl bir değişim olacağına bakılacağını söyledi.