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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi olacak? 2020-2021... MEB son dakika açıklaması: Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi olacak? 2020-2021...
Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? Sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile kademeli olarak okullara dönüş başladı. Koronavirüs vaka sayılarının yeninden artışa geçmesinin ardından okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde bazı sınıflar kademeli ve haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim sistemine geçtiler. Salgın sonrasında ortaya çıkacak duruma göre okullar için yeni karar alınması bekleniyor. İşte, okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi olacak? 2020-2021...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 18:14
Okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında koronavirüs salgının artması nedeniyle okullar evlerinde online eğitime başlamıştı. Haftada 2 gün yüz yüze, geri kalan günlerde online eğitim alan öğrenciler ve velileri tarafından okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarını açıklarken, veliler ve öğrenciler okullar için gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, okullar yeniden, tekrar kapanacak mı? Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi olacak? 2020-2021...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
MEB tarafından okulların kapanmasına yönelik henüz açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması geldiği anda haberimizin içinde yer alacak. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TÜM SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan son dakika açıklamaları yakından takip edilirken milyonlarca öğrenci ve veli uzunca bir süredir "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok ciddi adımların atılmasıyla beraber verilen son kararda 5. ve 9. Sınıfların 2 Kasım itibarıyla okullarına döneceği ifade edilmişti. Gelen bilgiye göre ise önümüzdeki günlerde kalan sınıfların yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili olarak değerlendirmeler yapılacağı bildirildi
DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN OKULA DÖNECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu...
"(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
İfadelerini kullandı...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı
"Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. "