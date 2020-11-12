Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler Aralık'ta açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler Aralık'ta açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler Aralık'ta açılacak, açılmayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıfların kademeli olarak okullara dönme kararının ardından gözler üniversiteler için alınacak karara çevrildi. Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüs salgınının etkisini göstermesi sonrasında üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler Aralık'ta açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 12.11.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 19:56
Üniversiteler Aralık'ta açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren konu hakkında sorgulamalar her geçen gün atıyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. Hal böyle olunca gözler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, üniversiteler Aralık'ta açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Örneğin; Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek. Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı. Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi. Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı. Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.
Yükseköğretim Kurulunca açıklanan rapora göre 2019'da performansı en yüksek ilk 5 üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi olarak belirlendi