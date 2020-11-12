Üniversiteler Aralık'ta açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren konu hakkında sorgulamalar her geçen gün atıyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. Hal böyle olunca gözler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, üniversiteler Aralık'ta açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler bahar 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?