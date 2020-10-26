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KYK başvuruları için beklenen açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin açılış tarihi için gelecek açıklama beklenirken, gözler bir taraftan da KYK başvurularu için gelecek son dakika duyurusunda. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek haber öğrencilerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 26.10.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 21:12
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