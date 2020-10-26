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Haberler Galeri KYK başvuruları için beklenen açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?

KYK başvuruları için beklenen açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin açılış tarihi için gelecek açıklama beklenirken, gözler bir taraftan da KYK başvurularu için gelecek son dakika duyurusunda. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek haber öğrencilerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?

Giriş Tarihi: 26.10.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 21:12
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KYK başvuruları için beklenen açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci KYK başvuruları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu resmi ve sosyal medya hesaplarını günlük olarak yakından takip ediyor. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı? ahaber.com.tr olarak merak edilen detayları sizler için araştırdık. İşte, KYK başvuru süreci...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvuruları için beklenen açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?

KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

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KYK başvuruları için beklenen açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK, geçen sene burs ve kredi başvurularını üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan son bilgilendirmede, başvuruların YÖK tarafından açıklanacak akademik takvimden sonra başlayacağı ifade edilmişti. Bu açıklamayla birlikte gözler YÖK'ün akademik takvimine çevrildi. YÖK'ün yeni yılın takvimini ekim ayı içerisinde açıklaması bekleniyor.

YÖK'ten yapılan son açıklamada "üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

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KYK başvuruları için beklenen açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

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KYK başvuruları için beklenen açıklama! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuruları başladı mı?

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.