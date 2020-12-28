Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Hukuk dünyası ikiye bölündü

Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen aşı, dünyada ve Türkiye'de, yeni tartışmalara neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı zorunlu olmayacak. Vatandaşımızı aşının etkisine ve güvenilirliğine ikna ederek aşılamak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Peki, Türkiye'de süreç nasıl olacak? İşverenler, aşı olmayan çalışanlarını tazminatsız kovabilir mi? İşte milyonları yakından ilgilendiren soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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