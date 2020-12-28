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Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Hukuk dünyası ikiye bölündü

Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen aşı, dünyada ve Türkiye'de, yeni tartışmalara neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı zorunlu olmayacak. Vatandaşımızı aşının etkisine ve güvenilirliğine ikna ederek aşılamak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Peki, Türkiye'de süreç nasıl olacak? İşverenler, aşı olmayan çalışanlarını tazminatsız kovabilir mi? İşte milyonları yakından ilgilendiren soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:09
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Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Hukuk dünyası ikiye bölündü
Salgınla mücadelede en etkili yöntem olarak, ülkemizde de uygulanacak Covid-19 aşısı gösteriliyor.
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Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Hukuk dünyası ikiye bölündü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı zorunlu olmayacak. Vatandaşımızı aşının etkisine ve güvenilirliğine ikna ederek aşılamak istiyoruz. İlk aşıyı sağlık çalışanlarımızla birlikte ben olacağım" açıklaması yaptı.
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Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Hukuk dünyası ikiye bölündü

İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA CORONA VİRÜS AŞISI ZORUNLULUĞU GETİREBİLİR Mİ?

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Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Hukuk dünyası ikiye bölündü

ÇALIŞAN "CORONA VİRÜS AŞISINI REDDETTİĞİ" GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

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Aşıyı reddedenler işten kovulabilir mi? Hukuk dünyası ikiye bölündü

AŞIYI REDDETMEK İŞVERENE İŞ SÖZLEŞMESİNİ "HAKLI FESİH" (TAZMİNATSIZ) HAKKI VERİR Mİ?