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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde yeniden kapanacak? Kabine sonrasında... MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde yeniden kapanacak? Kabine sonrasında...
Okullar kapanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında uygulamaları sürdürme kararı alındığını açıkladı. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında veliler ve öğrenciler okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını sorgulamaya başladı. MEB tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde yeniden kapanacak? Kabine sonrasında...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 19:31
Okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde yeniden kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında artış yaşanması ve illere göre risk haritasının belirlenmesi sonrasında alınacak önlemler merak ediliyor. Vaka sayısınında artış olan illerde okulların kapatılıp kapatılmayacağı ise merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar merak ediliyor. İşte, okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde yeniden kapanacak? Kabine sonrasında...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR KAPANACAK MI?
Kabine toplantısı ile gözler yeni kararlara çevrilmişti. Bakan Ziya Selçuk, aksi bir durum olmadığı takdirde öğrencilerin okullarda 2 Temmuz'a kadar kalabilmesi için çalıştıklarını belirtmişti. Öte yandan açıklanan risk haritalarında illerin durumuna göre alınan kararlar ve kısıtlamalar da yeniden gözden geçirilecek. Okulların kapanmasına yönelik bir karar alınmış değil.
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.