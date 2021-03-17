Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı başvuruları 8 Mart tarihine kadar yapıldı. Kura çekilişi 17 Mart tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi ve sona erdi. Adalet Bakanlığı kura sonuçları adalet.gov.tr, https://pgm.adalet.gov.tr/ ve https://cte.adalet.gov.tr adreslerinden açıklandı.