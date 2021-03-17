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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 17 Mart 2021 Adalet Bakanlığı kura sonuçları tam liste sorgulama ekranı... Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 17 Mart 2021 Adalet Bakanlığı kura sonuçları tam liste sorgulama ekranı...
Adalet Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce personel adayı bugün gerçekleştirilen kura sonuçlarını yakından takip etti. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından Adalet Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adaylar kura sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. İşte, 17 Mart 2021 Adalet Bakanlığı kura sonuçları tam liste sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 21:48 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 21:48
17 Mart 2021 Adalet Bakanlığı kura sonuçları tam liste sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı kura çekimi için geri sayım sona erdi. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün canlı yayında adaylara duyuruldu. Başvuruda bulunan adaylar listede adının çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Adalet Bakanlığı kura çekimi 17 Mart'ta Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapıldı. Sonuçlanan tam liste son saatlerin en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 17 Mart 2021 Adalet Bakanlığı kura sonuçları tam liste sorgulama ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı başvuruları 8 Mart tarihine kadar yapıldı. Kura çekilişi 17 Mart tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi ve sona erdi. Adalet Bakanlığı kura sonuçları adalet.gov.tr, https://pgm.adalet.gov.tr/ ve https://cte.adalet.gov.tr adreslerinden açıklandı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapıldı.
ADALET BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamadı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alındı. Kuranın ardından yapılan açıklamada bugün listenin bakanlığın sitesinden yayınlanacağı duyuruldu.
Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.