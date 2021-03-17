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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dillere destan mücadele! 57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi? 57. Alay nerededir? İşte hikayesi... Dillere destan mücadele! 57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi? 57. Alay nerededir? İşte hikayesi...
57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konuşar arasında yer alıyor. Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında büyük bir coşku ve kahramanlıkla kutlanacak. Tarihimiz açısından önem arz eden bu günde, Çanakkale Savaşları'na damga vuran kahramanlar ve birlikler de unutulmuyor. 57. Alay'ın kahramanlık hikayesi ve ortaya koyduğu mücadele tarihin şanlı sayfasında yerini alıyor. Hal böyle olunca 57. Alay'ın kahramanlık mücadelesi merak edilerek sorgulanan konuların arasında yer alıyor. İşte, 57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi? 57. Alay nerededir? İşte hikayesi...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 16:54
57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi? 57. Alay nerededir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk tarihi açısında en önemli günlerin başında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü gelmektedir. Tarihin akışını değiştiren zaferin hikayesi merak ediliyor. 18 Mart Deniz Zaferi ise büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Sosyal medyada gündem olan konu sonrasında "57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, 57. Alay nerededir? İşte hikayesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 57. ALAY'IN KAHRAMANLIK HİKAYESİ
Yarbay Mustafa Kemal'in "Size ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak savunma yapan 57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı halen nesilden nesile aktarılıyor. Bu noktada, 57. Alay'ın önemi ve hikayesi merak edilirken ne zaman şehadete erdiği de araştırılan konular arasında öne çıkıyor.
18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.
19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.
Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.