Dillere destan mücadele! 57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi? 57. Alay nerededir? İşte hikayesi...

57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konuşar arasında yer alıyor. Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında büyük bir coşku ve kahramanlıkla kutlanacak. Tarihimiz açısından önem arz eden bu günde, Çanakkale Savaşları'na damga vuran kahramanlar ve birlikler de unutulmuyor. 57. Alay'ın kahramanlık hikayesi ve ortaya koyduğu mücadele tarihin şanlı sayfasında yerini alıyor. Hal böyle olunca 57. Alay'ın kahramanlık mücadelesi merak edilerek sorgulanan konuların arasında yer alıyor. İşte, 57. Alay olayı nedir, ne zaman şehadete erdi? 57. Alay nerededir? İşte hikayesi...