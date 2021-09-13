AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olmadı. Ancak, AÖF sınavları tamamlandıktan sonra sonuların 2 hafta içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre, 4 Eylül'de gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.