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Haberler Galeri AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF 2020-2021 yaz okulu sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 17:38
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Eylül'de gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Yaz okulu sınavı değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35 olarak belirlendi. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olmadı. Ancak, AÖF sınavları tamamlandıktan sonra sonuların 2 hafta içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre, 4 Eylül'de gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2021-2022 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.