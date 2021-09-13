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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF 2020-2021 yaz okulu sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...