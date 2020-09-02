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MEB son dakika açıklaması! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...
Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alan okulların açılma tarihi için yeni açıklama Bakan Koca'dan geldi. Çeşitli fikirlerin üzerinde durulduğu ancak koronavirüsün seyrine göre hareket edileceği belirtildi. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 22:04
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