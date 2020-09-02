OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILACAK MI?

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika gelişmeler veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Özellikle 1. 5. 8. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarih merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur. " dedi. Selçuk, yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine ise velinin insiyatifinin dikkate alınmasının söz konusu olacağını belirtti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir." dedi.