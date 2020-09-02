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MEB son dakika açıklaması! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alan okulların açılma tarihi için yeni açıklama Bakan Koca'dan geldi. Çeşitli fikirlerin üzerinde durulduğu ancak koronavirüsün seyrine göre hareket edileceği belirtildi. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 22:04
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MEB son dakika açıklaması! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Fahrettin Koca, gelen soru üzerine okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası okulların ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Veliler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILACAK MI?

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika gelişmeler veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Özellikle 1. 5. 8. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarih merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur. " dedi. Selçuk, yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine ise velinin insiyatifinin dikkate alınmasının söz konusu olacağını belirtti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir." dedi.

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MEB son dakika açıklaması! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca okulların 21 Eylül'de açılması üzerine sorulan soruya şöyle yanıt verdi;

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MEB son dakika açıklaması! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz. Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.

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MEB son dakika açıklaması! Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda, "Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız." dedi.