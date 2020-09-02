Son dakika: 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen konular arasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu yapılacak KPSS sınavı öncesi özellikle öğrenciler sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...