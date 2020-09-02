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Haberler Galeri Son dakika: 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen konular arasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu yapılacak KPSS sınavı öncesi özellikle öğrenciler sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 23:25
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Son dakika: 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin gözü Bilim Kurulundan çıkacak kararlara çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında soruları yanıtladı. Hafta sonu yasak olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Peki, 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Son dakika: 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, Ankara'nın gündeminde olan olası tedbirler...

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Son dakika: 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

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Son dakika: 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.

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Son dakika: 14 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI, İPTAL MI OLDU?

Bakanlığın genelgesinde, nişah, nikah, sünnet düğünü, köy düğünü, kına gecesi vb. etkinliklere ilişkin karar alındı. Düğünlerle ilgili alınan karar şu şekilde oldu;

Daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere , 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılmasına müsaade edilmeyecek.