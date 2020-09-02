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2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler?
2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Koronavirüs süreci sonrasında bekçi alımı 2020 yılı için belli bir süreliğine durdurulmuştu. Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyen vatandaşlar başvuru sürecinin ve alımların başlamasını bekliyordu. EGM tarafından yapılan ilan açıklaması sonrasında 400 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 19:07
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