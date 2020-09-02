2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılı için bekçi alımı için EGM Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Bekçilik için başvuru yapmak isteyenler ise tarih ve alım şartları merak edilen başka unsur oluyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...