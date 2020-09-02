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Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Koronavirüs süreci sonrasında bekçi alımı 2020 yılı için belli bir süreliğine durdurulmuştu. Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyen vatandaşlar başvuru sürecinin ve alımların başlamasını bekliyordu. EGM tarafından yapılan ilan açıklaması sonrasında 400 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 19:07
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2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılı için bekçi alımı için EGM Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Bekçilik için başvuru yapmak isteyenler ise tarih ve alım şartları merak edilen başka unsur oluyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2020)

Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2020 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.

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2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz dönemde bekçi başvurusu için şartlar şu şekildeydi;

Bekçilik için başvuru yapacaksanız aşağıdaki şartlara uygunuk göstermeniz gerekiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

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2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler?

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

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2020 1. dönem bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Şartları neler?

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,