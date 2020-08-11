MEB son dakika açıklaması! Okullar 21 Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 okulların açılış tarihi belli oldu mu? Uzaktan, online...
Okullar 21 Eylül'de mi açılacak? Okullarının ise 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise hem özel hem de devlet okullarının okulda eğitime başlayacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamada. Peki, Okullar 21 Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 okulların açılış tarihi belli oldu mu? Uzaktan, online...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 20:04
Okullar 21 Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 okulların açılış tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını açıklamıştı. Sosyal medyada okulların 21 Eylül'de açılacağı iddiası gündeme düşüyor. Veliler ve öğrenciler yapılacak son dakika açıklamayı bekliyor. Peki, Okullar 21 Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 okulların açılış tarihi belli oldu mu? Uzaktan, online...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.
'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'
Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.
'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'
Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.
31 AĞUSTOS'TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ'
Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla iligli tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.