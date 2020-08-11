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Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...
YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar tercihlerini yapmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tercih takvimi işlemeye başladı. Üniversite tercihlerinde son gün araştırılmaya başlandı. Peki, YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 22:28
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