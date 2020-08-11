Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar aldıkları puanlar ile ÖSYM üzerinden tercihlerini yapabilecek. Milyonlarca öğrencinin 6 Ağustos'ta başladığı tercih işlemlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...