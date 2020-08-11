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Haberler Galeri Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar tercihlerini yapmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tercih takvimi işlemeye başladı. Üniversite tercihlerinde son gün araştırılmaya başlandı. Peki, YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 22:28
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Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar aldıkları puanlar ile ÖSYM üzerinden tercihlerini yapabilecek. Milyonlarca öğrencinin 6 Ağustos'ta başladığı tercih işlemlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

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Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Henüz işlemlerini tamamlamamış olan adaylar ise, '2020 YKS tercihleri ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, 2020 YKS tercihleri son gün tarihi kaçırılması durumunda adayların bir yıllık emekleri boşa gitmiş olabilir. Peki, üniversite tercihleri için son gün ne zaman, hangi tarihte bitecek?

İşte, detaylar;

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Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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Son dakika: YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek? 2020 YKS tercih son gün ne zaman? İşte ÖSYM takvimi...

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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