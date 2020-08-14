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Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Asya yok olacak!

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga ve ünlülerin astroloğu kahin Kassandra'nın kehanetleri bir bir çıkmaya devam ediyor. Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına almasının ardından Baba Vanga'nın "Asya yok olacak" sözleri akıllara geldi. Kolombiya'da asker taşıyan bir helikopterin radardan kaybolması kahin Kassandra'nın dediklerini hatırlattı. İşte Baba Vanga ve Kassandra'nın gerçekleşen kehanetleri.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 01:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 01:37
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Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Asya yok olacak!

Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın kehanetleri korku salıyor. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. Dünyayı sarsan koranavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinin ardından dünyadaki bir çok kentin karantina altınmasına neden oldu. İşte Kassanda ve Baba Vanga'nın kehanetleri.

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Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Asya yok olacak!

Ünlülerin astroloğu Kassandra'nın, son yazısındaki kehanetleri aynen çıkmıştı. 3 gün önce kaleme aldığı yazısında Kassandra, orman yangınları hız kesmeden devam edeceğini belirtmişti.

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Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Asya yok olacak!

Çanakkale merkeze bağlı Kemel Köyü'nde orman yangını çıktı. Bu ayın 20'sinde çıkan bu yangından sonra bir çok ilimizde de orman yangınları haber konusu oldu.

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Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Asya yok olacak!

Ünlü astrolog, kabusların süreceğini belirterek bir uçak kazası yaşanacağını, ardından da şiddetli bir deprem olacağını ifade etmişti. Dün, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da içinde 6 mürettabat bulunan UH-60 Kara Şahin adlı askeri helikopter, Vaupes Bölgesi'nde radardan kayboldu. Amazon ormanları üzerinde iritbatın kesildiği helikopteri arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

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Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Asya yok olacak!

Kassandra, tek teselli kaynağının Amerikan Federal Narkotik Dairesi'ne (DEA)'ya ait uçağın, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda gövdesi üzerine inerek kayması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmaması olduğunu belirtti.