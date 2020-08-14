Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Asya yok olacak!

Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın kehanetleri korku salıyor. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. Dünyayı sarsan koranavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinin ardından dünyadaki bir çok kentin karantina altınmasına neden oldu. İşte Kassanda ve Baba Vanga'nın kehanetleri.