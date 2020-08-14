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Ünlü kahinler Baba Vanga ve Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Asya yok olacak!
Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga ve ünlülerin astroloğu kahin Kassandra'nın kehanetleri bir bir çıkmaya devam ediyor. Koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına almasının ardından Baba Vanga'nın "Asya yok olacak" sözleri akıllara geldi. Kolombiya'da asker taşıyan bir helikopterin radardan kaybolması kahin Kassandra'nın dediklerini hatırlattı. İşte Baba Vanga ve Kassandra'nın gerçekleşen kehanetleri.
Giriş Tarihi: 14.08.2020 01:34Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 01:37