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Haberler Galeri e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler karne notlarını öğrenmek için E-Okul sistemine giriş yapmaya çalışıyor ve hatayla karşılaşıyor. E-Okul neden açılmıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Veliler ve öğrenciler konuyla ilgili detayları sorgularken, gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte, e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 19:59
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e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler son saatlerde e-Okul sistemine girişte sorun yaşıyor. Karne notlarını öğrenmek isteyenler sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

E-OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

E-Okul sisteminde yoğunluk oluşması nedeniyle erişimde sıkıntılar yaşanabildiği tahmin ediliyor.

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e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

Dönem sonlarında son birkaç hafta içinde not hesaplaması yapmak, devamsızlık durumuna bakmak için milyonlarca kişi sürekli e okula giriş yapmaktadır. Özellikle günün belirli saatlerinde e okula erişim imkansız hale geliyor.

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e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

E-OKUL GİRİŞ HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Sistemde yoğunluk olduğu için daha sonra denemekte fayda bulunuyor.

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e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.