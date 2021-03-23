e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...

e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler karne notlarını öğrenmek için E-Okul sistemine giriş yapmaya çalışıyor ve hatayla karşılaşıyor. E-Okul neden açılmıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Veliler ve öğrenciler konuyla ilgili detayları sorgularken, gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte, e-okul çöktü mü, neden girilmiyor? e-okul neden açılmıyor 2021? İşte sebebi...