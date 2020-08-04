04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...

MEB son dakika açıklaması: İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...

İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu 2020? İl dışı atama kontenjanı hakkında yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2020 yılı il dışı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri duyurusu ve atama takvimi duyurusunu yayımladı. Peki, İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 19:45
  • 1
  • 13
MEB son dakika açıklaması: İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il d��şı kılavuzu...

İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları başlıyor. 2020 yılı il dışı atama kontenjan sayıları belli oldu. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl kontenjan sayıları ve başvuru tarihlerini açıklıyor. Peki, İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
MEB son dakika açıklaması: İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayımlanır.

  • 3
  • 13
MEB son dakika açıklaması: İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

PERSONEL MEB GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

  • 4
  • 13
MEB son dakika açıklaması: İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

  • 5
  • 13
MEB son dakika açıklaması: İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.