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MEB son dakika açıklaması: İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...
İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu 2020? İl dışı atama kontenjanı hakkında yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2020 yılı il dışı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri duyurusu ve atama takvimi duyurusunu yayımladı. Peki, İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...
Giriş Tarihi: 04.08.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 19:45
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