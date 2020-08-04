İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları başlıyor. 2020 yılı il dışı atama kontenjan sayıları belli oldu. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl kontenjan sayıları ve başvuru tarihlerini açıklıyor. Peki, İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu? İl dışı atama başvuruları ne zaman? İşte 2020 il dışı kılavuzu...