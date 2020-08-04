PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık PMYO başvuruları beklenmeye başladı. Sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler tercih yapma hakkı kazanabilecek. PMYO tercihlerini yapacak ve iki yıllık eğitimin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadrosuna atanacak. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL