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Haberler Galeri PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık PMYO başvuruları beklenmeye başladı. Sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler tercih yapma hakkı kazanabilecek. PMYO tercihlerini yapacak ve iki yıllık eğitimin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadrosuna atanacak. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:36
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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları gündeme geldi. YKS TYT puan sonuçları esas alınarak tercihler yapılabilecek. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler?

POLİS ALIM KONTENJANI KAÇ OLACAK?

YKS Temel yeterlilik testinden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.

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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.

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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler?

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi.

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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları belli oldu mu? Polis olmak için erkek-kadın şartlar neler?

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

YÖK, YKS taban puanlarında bu seneye özgü değişiklik yapıldığını açıklamıştı.