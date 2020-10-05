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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması geldi! 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...

MEB son dakika açıklaması geldi! 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...

2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Başkan Erdoğan önderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Öğrenciler okulların açılmasıyla ilgili çıkacak kararı merakla bekliyor. 21 Eylül tarihinde 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından, diğer kademeler için alınacak karar gündemin ilk sırasında yer alıyor. "2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 18:24
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MEB son dakika açıklaması geldi! 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...

2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunması bekleniyor. 21 Eylül'de 1. sınıflar okullara giderek yüz yüze eğitime başlamıştı. Liseler ve ortaokullar için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması geldi! 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALARI GELDİ

'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle, geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile tamamlanmıştı. Yeni dönem ise yine uzaktan eğitim ile başladı. Bu noktada okulların açılış tarihi merak konusu oldu.

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MEB son dakika açıklaması geldi! 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...

5 EKİM'DE HANGİ LİSELER AÇILIYOR? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

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MEB son dakika açıklaması geldi! 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...

DERSLER KAÇ DAKİKA OLACAK? İŞTE DERS VE TENEFFÜS SÜRELERİ...

Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak.

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MEB son dakika açıklaması geldi! 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.