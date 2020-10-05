2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunması bekleniyor. 21 Eylül'de 1. sınıflar okullara giderek yüz yüze eğitime başlamıştı. Liseler ve ortaokullar için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...