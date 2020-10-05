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MEB son dakika açıklaması geldi! 2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte detaylar...
2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Başkan Erdoğan önderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Öğrenciler okulların açılmasıyla ilgili çıkacak kararı merakla bekliyor. 21 Eylül tarihinde 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından, diğer kademeler için alınacak karar gündemin ilk sırasında yer alıyor. "2020-2021 okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.10.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 18:24
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