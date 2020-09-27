MEB son dakika açıklaması! Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi?

Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Eylül ayının içinde yapılan İOKBS sınavı sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...