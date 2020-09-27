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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi?

MEB son dakika açıklaması! Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi?

Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Eylül ayının içinde yapılan İOKBS sınavı sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyordu. İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 21:10
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MEB son dakika açıklaması! Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi?

MEB son dakika açıklaması bursluluk sınavına giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıfta okuyan öğrenciler, sonuçlar hakkında son dakika gelişmelerini öğrenmeye çalışıyor. İşte, Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması! Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi?

BURSLULUK (İOKBS) SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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MEB son dakika açıklaması! Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi?

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR

MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

MEB BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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MEB son dakika açıklaması! Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi?

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLANACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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MEB son dakika açıklaması! Bursluluk sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi belli mi?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.