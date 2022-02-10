MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı

AÖL sınav tarihleri için bekleyiş sürüyor. İkinci dönem kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Yüz binlerce öğrenci için sınav tarihi açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem sınavlarının ayrıntılarını paylaştı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2022 açık lise sınavları online mı olacak?