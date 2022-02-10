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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı

MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı

AÖL sınav tarihleri için bekleyiş sürüyor. İkinci dönem kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Yüz binlerce öğrenci için sınav tarihi açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem sınavlarının ayrıntılarını paylaştı. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2022 açık lise sınavları online mı olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 10:35
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MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav takvimi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte sınav takvimi ve sınavın nasıl yapılacağına yönelik sorular yanıt buldu. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler, sınav tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2022 açık lise sınavları online mı olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

MEB'den yapılan açıklamada, 2021-2022 AÖL 2. dönem sınavlarının 01-10 Mart 2022 tarihleri arasında online yapılacağı bildirildi. 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'da başlayak ve 10 Mart saat 23:59'da sona erecek.

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MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB takvimine göre, 27 Aralık 2021'de başlayan AÖL ikinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

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MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇİMİ SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.

18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;