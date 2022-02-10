İlim Yayma Vakfı'ndan İBB'ye yanıt: Süleymaniye'nin ruhunu da vakfın hukukunu da koruyacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından politik sebeplerle Süleymaniye'deki yurt inşaatı mühürlenen İlim Yayma Vakfı, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Vakıf açıklamasında "Süleymaniye'nin ruhunu da vakfın hukukunu da koruyacağız" denilen açıklamada, "İlim Yayma Vakfımızın Süleymaniye'deki yurt inşaatı, yapı kullanım izin belgeli eski binaya ve çevresindeki binalara göre daha yatay, kademelendirilmiş, hukuki ve teknik prosedürlere, yetkili kurulca onaylanmış yenileme ada avan projesine uygun ve ilgili kurullarca onaylıdır; yasaldır. Vakfımız, söz konusu inşaatla ilgili gerekli fedakarlığı yapacağını açıklamışken ve zaten inşaatı durdurmuşken; İBB'nin yetki gaspıyla hukuka aykırı olarak inşaatımızı mühürlemesini politik bir eylem olarak görüyor ve bu konuda Vakfımızın hukuk nezdinde haklarını kullanacağını beyan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.