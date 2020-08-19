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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

MEB son dakika açıklaması! 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, okulların ne zaman açılacağı yönündeki sorulara cevap verdi. Veliler ve öğrenciler okulların 21 Eylül'de açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 23:20
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MEB son dakika açıklaması! 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Koca okulların açılma tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca veli ve öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması! 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Okulların açılışına değinen Koca, şunları söyledi.

21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu kademelendirme tarzında olur.

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MEB son dakika açıklaması! 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.

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MEB son dakika açıklaması! 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.

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MEB son dakika açıklaması! 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu: