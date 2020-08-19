21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Koca okulların açılma tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca veli ve öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...