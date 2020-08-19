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MEB son dakika açıklaması! 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...
21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, okulların ne zaman açılacağı yönündeki sorulara cevap verdi. Veliler ve öğrenciler okulların 21 Eylül'de açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 23:20
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