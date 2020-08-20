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Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavının sonuçları için heyecanı bekleyiş devam ediyor. MEB daha önce sonuçların 17 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu. Ancak sonuçların o tarihte açıklanmaması nedeniyle detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni dönem kayıtlarını yapmaya hazırlanan öğrenciler sonuçları iple çekiyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 08:55
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