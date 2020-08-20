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Haberler Galeri Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavının sonuçları için heyecanı bekleyiş devam ediyor. MEB daha önce sonuçların 17 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu. Ancak sonuçların o tarihte açıklanmaması nedeniyle detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni dönem kayıtlarını yapmaya hazırlanan öğrenciler sonuçları iple çekiyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 08:55
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Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 AÖL açık lise sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem kayıt takvimini açıklaması ile birlikte 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yeniden gündeme geldi. Mezun olmaya hazırlanan ve kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni dönem kayıtlarının önümüzdeki hafta başlayacak olması nedeniyle sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

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Kritik hafta! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.