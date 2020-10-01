Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayına girdiğimiz dönemde veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki hafta ara sınıflar için değerlendirme yapılacağını açıkladı. 21 Eylül'de ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar için ilk derz zili çaldı. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz" açıklamalarında bulundu. İşte, Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...