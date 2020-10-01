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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması 2020: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı?

MEB son dakika açıklaması 2020: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı?

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 1. sınıflar için okullar 21 Eylül tarihinde açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında 12 Ekim'de diğer kademeler için karar verilecek. Ara sınıf öğrencileri ve veliler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 20:06
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MEB son dakika açıklaması 2020: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı?

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayına girdiğimiz dönemde veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki hafta ara sınıflar için değerlendirme yapılacağını açıkladı. 21 Eylül'de ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar için ilk derz zili çaldı. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz" açıklamalarında bulundu. İşte, Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması 2020: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi açıklamalar şimdilerde binlerce öğrenci ve velinin gündem maddesi haline gelirken Bakan Ziya Selçuk son açıklamasında "Okullar ne zaman?" açılacak sorusuna yanıt vermişti.

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MEB son dakika açıklaması 2020: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi; Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.

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MEB son dakika açıklaması 2020: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı?

Bakan Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında şu an uzaktan eğitimde olan ortaokullar ve liselerin durumuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, diğer sınıfların durumuna ilişkin şu sözleri kullandı:

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MEB son dakika açıklaması 2020: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı?

Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz.