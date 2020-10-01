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MEB son dakika açıklaması 2020: Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı?
Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 1. sınıflar için okullar 21 Eylül tarihinde açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında 12 Ekim'de diğer kademeler için karar verilecek. Ara sınıf öğrencileri ve veliler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 19:58Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 20:06