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Bedava bilgisayar ve laptop başvuru formu doldur: Acun Ilıcalı ile MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Acun Ilıcalı ile MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Koronavirüs sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile okullarda uzaktan eğitim veriliyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı önderliğinde düzenlenen Haydi Şimdi kampanyasında, durumu olmayan öğrencilere bilgisayar yardımında bulunulacak. Bedava bilgisayar ve laptop başvuru formuna ulaşmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte, Acun Ilıcalı ile MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 18:51
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