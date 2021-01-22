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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Karne görüntüleme nasıl yapılıyor? e-Okul öğrenci girişi ile karne notları sorgulama e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Karne görüntüleme nasıl yapılıyor? e-Okul öğrenci girişi ile karne notları sorgulama
Okullarda ilk dönem bugün sona eriyor. 21 günlük yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden e-Karne sorgulama ile karne notlarını aldılarsa takdir ya da teşekkür belgelerini görüntüleyebilecekler. e-Okul ile e-Karne hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Karne görüntüleme nasıl yapılıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 12:16
e-Karne görüntüleme nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2020-2021 yarıyıl tatili bugün başladı. Ara tatil ile birleştirilen yarıyıl tatili toplam 21 gün yapılacak. Tatil öncesi karne notlarını merak eden öğrenciler, e-Okul sistemi aracılığıyla karnelerini görüntüleyebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Karne ile ilgili detaylar açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Karne görüntüleme nasıl yapılıyor? İşte konu hakkında tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR E-KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
e-Karne sistemine erişebilmeniz için öncelikle e-Okul sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Gerekli adımları takip ederek sisteme erişim sağladıkyan sonra, sol sekmede yer alan
"e-Karne" butonuna tıklayarak karne notları ile takdir ya da teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz. E-KARNE AÇILMIYOR, ÇÖZÜMÜ NEDİR?
e-Karne sayfasınız açamıyorsanız, kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz.
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.
E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN KARNE NOTLARI NEYE GÖRE BELİRLENDİ?
İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.