e-Karne görüntüleme nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2020-2021 yarıyıl tatili bugün başladı. Ara tatil ile birleştirilen yarıyıl tatili toplam 21 gün yapılacak. Tatil öncesi karne notlarını merak eden öğrenciler, e-Okul sistemi aracılığıyla karnelerini görüntüleyebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Karne ile ilgili detaylar açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Karne görüntüleme nasıl yapılıyor? İşte konu hakkında tüm detaylar...