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Genelge yayımlandı mı? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı...
Son dakika... 15 Mart'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından merakla beklenen normalleşme süreci hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından 'yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı ne zaman sona erecek? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:01
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