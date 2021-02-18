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Haberler Galeri Genelge yayımlandı mı? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı...

Genelge yayımlandı mı? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı...

Son dakika... 15 Mart'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından merakla beklenen normalleşme süreci hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından 'yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı ne zaman sona erecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:01
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Genelge yayımlandı mı? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı...

Son dakika... 15 Mart'ta yasaklar bitecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kısıtlamalar hakkında merak edilenleri yanıtlayan Başkan Erdoğan, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kısıtlamaların kaldırılacağını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamaların biteceği tarihe çevrildi. Peki, 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genelge yayımlandı mı? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı...

15 MART'TA YASAKLAR KALKACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların kaldırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak tahminlere göre mart ayı itibarıyla kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan konu hakkında genelge yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Genelge yayımlandı mı? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir."

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Genelge yayımlandı mı? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı...

KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

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Genelge yayımlandı mı? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasağı...

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz."