MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Yusuf Tekin, "Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." bilgisini paylaştı.