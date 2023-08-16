HaberlerGaleriMEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, medya kuruluşu temsilcileriyle yaptığı toplantıda lise düzeyinde sınıf tekrarının yeniden uygulamaya alındığını duyurdu. Bakan Tekin, öğrencilere yönelik "devamsızlık affı olmayacak, beklenti içerisinde olmayın" şeklinde bir mesaj iletti. Ayrıca, açık liseye geçişlerin de artık daha zorlu bir süreç içereceğini vurguladı. Konu hakkında son gelişmeler öğrenci ve veliler hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, sınıf geçme için detaylar!