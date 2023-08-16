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Haberler Galeri MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, medya kuruluşu temsilcileriyle yaptığı toplantıda lise düzeyinde sınıf tekrarının yeniden uygulamaya alındığını duyurdu. Bakan Tekin, öğrencilere yönelik "devamsızlık affı olmayacak, beklenti içerisinde olmayın" şeklinde bir mesaj iletti. Ayrıca, açık liseye geçişlerin de artık daha zorlu bir süreç içereceğini vurguladı. Konu hakkında son gelişmeler öğrenci ve veliler hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, sınıf geçme için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 16:56
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MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda Bakan Tekin, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarını uygulamaya koyacaklarını ve devamsızlık affını sonlandıracaklarını duyurdu. Eğitim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.

Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğretmenlerin, Bakanlığa ilettikleri problemlerin çözümü için yaptıkları iyileştirme çalışmalarını anlatan Tekin, yer değiştirme süreciyle ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

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MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularda yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, okul terkleriyle ilgili sorunlara yönelik mevzuat değişikliğinin de eğitim öğretim yılı başlamadan yapılacağını bildirdi.

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MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Yusuf Tekin, "Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." bilgisini paylaştı.