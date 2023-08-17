CHP'li belediye çözüm bulamadı: Bilecik'i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor

Bilecik'i saran kanalizasyon kokusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan ve rögar kapaklarını naylonlarla örterek önlem almaya çalışan CHP'li belediye, patlama riskine rağmen kapakları yeniden kapattı. Bu kez plastik aparatlar yaptıran belediye, rögar kapaklarının kapatıldığını da gizledi.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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