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Haberler Galeri CHP'li belediye çözüm bulamadı: Bilecik'i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor

CHP'li belediye çözüm bulamadı: Bilecik'i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor

Bilecik'i saran kanalizasyon kokusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan ve rögar kapaklarını naylonlarla örterek önlem almaya çalışan CHP'li belediye, patlama riskine rağmen kapakları yeniden kapattı. Bu kez plastik aparatlar yaptıran belediye, rögar kapaklarının kapatıldığını da gizledi.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 09:09
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CHP’li belediye çözüm bulamadı: Bilecik’i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor

Bilecik'te kabus dolu günler bir türlü bitmek bilmiyor. CHP'li Belediyenin hizmet anlayışı nedeniyle aşırı yaz sıcaklarında susuzlukla mücadele etmek zorunda kalan Bilecikliler, 3 aydan bu yana da, kanalizasyon kokusu çekiyor.

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CHP’li belediye çözüm bulamadı: Bilecik’i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor

Belediye, kokunun nedenini bulup kökten çözüm üreteceğine, rögar kapaklarını tıkamakla yetiniyor. Rögar kapaklarının altına önce kalın naylonlar seren CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, patlama riskini gündeme getiren SABAH'ın haberlerinin ardından naylonları apar topar kaldırtmıştı.

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CHP’li belediye çözüm bulamadı: Bilecik’i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor

Kanalizasyon kokusunun yoğun bir şekilde devam ettiği kentte, sorunu 3 aydır çözemeyen Belediye, uzmanların patlama riski uyarılarına rağmen kapakların altını yine kapattı.

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CHP’li belediye çözüm bulamadı: Bilecik’i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor

KAPATILDIĞI ANLAŞILMASIN DİYE ÖZEL APARATLAR YAPTIRILDI
Kanalizasyon hattında gaz birikmesine neden olacak akıl almaz yöntemlere başvuran CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, kalın naylonlarla örttüğü kapakların kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından, bu kez gizli aparat yöntemine başvurdu.

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CHP’li belediye çözüm bulamadı: Bilecik’i kanalizasyon kokusu sardı! Tepkiler dinmiyor

Plastik malzemelerden özel olarak yaptırılan aparatlar, rögar kapaklarının altına tam olarak oturacak şekilde ve dışarıdan görünmeyecek şekilde dizayn edildi.