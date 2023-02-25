Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! 45 il 110 ilçede diri fay var! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara'da yok ama...

MTA tarafından yapılan açıklama ile Türkiye diri fay haritasını paylaştı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları evin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA, 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu açıkladı. Peki, 3. dereceden deprem riski taşıyan iller nereler? Hangi il ve ilçeler deprem riski taşıyor?