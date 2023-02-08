08 Şubat 2023, Çarşamba
MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.4 büyüklüğünde depremler ardından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öğrencileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istedikleri illerdeki nakillerini yapabileceklerini açıkladı. Hal böyle olunca,"Öğrenci nakil işlemleri nereden, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, son dakika açıklamanın detayları...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 20:45
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