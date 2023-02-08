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MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.4 büyüklüğünde depremler ardından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öğrencileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istedikleri illerdeki nakillerini yapabileceklerini açıkladı. Hal böyle olunca,"Öğrenci nakil işlemleri nereden, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, son dakika açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 20:45
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MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?

MEB son dakika açıkladı. Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak. İstedikleri illere gidilebilecek. Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını bildirdi. İşte, öğrenci nakil işlemleri için son gelişmeler!

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MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

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MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?

Bakan Özer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı.

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MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının, tüm resmi/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldığı kaydedildi.

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MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?

Bu kapsamda, afet bölgesindeki illerde, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakillerinin, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın, Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında, il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla, okul müdürlükleri tarafından "e-Okul" sistemi üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: