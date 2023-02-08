Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

"Artçı depremler ne zaman biter?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 büyüklüğünde deprem sonrasında artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar en son yaşanan depremleri sorgulamayı sürdürüyor. Peki, Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?