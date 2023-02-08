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Haberler Galeri Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

"Artçı depremler ne zaman biter?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 büyüklüğünde deprem sonrasında artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar en son yaşanan depremleri sorgulamayı sürdürüyor. Peki, Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 21:42
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Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

"Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketi sonrasında bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Peki, Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

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Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

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Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

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Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.