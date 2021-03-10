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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni renk listesi açıklandı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalktı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller değişti mi? Yeni renk listesi açıklandı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalktı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller değişti mi? Son dakika... Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasına geçildi. Normalleşme süreci ile birlikte gözler kısıtlamalara çevrildi. 2 haftada bir vaka sayısına göre listenin yenileneceği duyurulmuştu. İlk uygulamanın bu hafta tamamlanacak olması nedeniyle gözler yeni listeye çevrildi. Peki, yeni renk listesi açıklandı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalktı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller değişti mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 10.03.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 13:36
Son dakika... Yeni renk listesi açıklandı mı? Türkiye'de normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte gözler kısıtlamalara çevrildi. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) iller için ayrı ayrı uygulanan kısıtlamaların detayları merak ediliyor. İki haftalık süre bu hafta sona erecek. Yeni listeyi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yeni renk listesi açıklandı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalktı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller değişti mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ RENK LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Kısıtlamaların değişiklik gösterdiği riskli iller listesinin yenisi henüz açıklanmadı. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni listenin açıklanması bekleniyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR NASIL OLACAK?
Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak kısıtlamalar tablodaki gibidir.
YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?
Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek." İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek.
Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde 21.00 ile 05.00 arasındaki devam edecek.