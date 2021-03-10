Yeni renk listesi açıklandı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalktı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller değişti mi?

Son dakika... Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasına geçildi. Normalleşme süreci ile birlikte gözler kısıtlamalara çevrildi. 2 haftada bir vaka sayısına göre listenin yenileneceği duyurulmuştu. İlk uygulamanın bu hafta tamamlanacak olması nedeniyle gözler yeni listeye çevrildi. Peki, yeni renk listesi açıklandı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalktı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller değişti mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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