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Haberler Galeri MEB son dakika! 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

MEB son dakika! 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler evden eğitimlerini sürdürmüştü. 21 Eylül'de 1. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Günlük vaka sayılarının artması nedeniyle okulların diğer sınıflara ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 22:50
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MEB son dakika! 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılma takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. 1. sınıflara 21 Eylül'de okulların açılmasının ardından, diğer kademelere ne zaman atılacağı merak edilmeye başlandı. 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakan Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında şu an uzaktan eğitimde olan ortaokullar ve liselerin durumuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, diğer sınıfların durumuna ilişkin şu sözleri kullandı:

Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz.

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MEB son dakika! 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

8. 9. 12. SINIFLAR VE DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu gelişmenin üzerine, 6. 7. 8. 9. 12. sınıflar başta olmak üzere ortaokullar ve liseler için okulların açılacağı tarih öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

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MEB son dakika! 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

2. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk kademeli eğitimde hangi sınıfların okula başlayacağı ile ilgili şunları ifade etti;

Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.

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MEB son dakika! 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...

BAŞKA HANGİ SINIFLARIN AÇILMASI GÜNDEMDE?

Bakan Ziya Selçuk, şu açıklamalarda bulundu;

Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.