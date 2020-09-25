OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakan Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında şu an uzaktan eğitimde olan ortaokullar ve liselerin durumuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, diğer sınıfların durumuna ilişkin şu sözleri kullandı:

Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz.