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MEB son dakika! 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...
Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler evden eğitimlerini sürdürmüştü. 21 Eylül'de 1. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Günlük vaka sayılarının artması nedeniyle okulların diğer sınıflara ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020? Okullar diğer sınıflara ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 22:50
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