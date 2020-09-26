Dikkat! Hangi koronavirüs yasakları devam ediyor?

2 - 65 yaş ve üzerindekilere şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı?

65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs 2020'den itibaren seyahat izin belgesi almak ve en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. İzin belgesi alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildiriliyor. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılıyor. Seyahatlar için HES kodu da alınması gerekiyor. HES kodu cep telefonu uygulaması ya da SMS ile alınabiliyor.