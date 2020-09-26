Dikkat! Hangi koronavirüs yasakları devam ediyor? Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların bir kısmı kaldırılırken, bir kısmı ise devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ve şehirlerarası seyahatleriyle ilgili düzenlemeler de esnetilmelerine karşın halen bazı kurallar ve kısıtlamalar içeriyor. Giriş Tarihi: 26.09.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 08:33
İşte 10 soruda 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarla ilgili kısıtlamalar..
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 - 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabiliyor. Bunun dışındaki saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler muaf tutuluyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere 3 bin 150 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor.
2 - 65 yaş ve üzerindekilere şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı? 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs 2020'den itibaren seyahat izin belgesi almak ve en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. İzin belgesi alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildiriliyor. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılıyor. Seyahatlar için HES kodu da alınması gerekiyor. HES kodu cep telefonu uygulaması ya da SMS ile alınabiliyor. 3- Seyahat izin belgesi için nasıl başvuru yapılıyor? Seyahat izin belgesi talepleri, elektronik ortamda e-Devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden iletilebiliyor. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; evde izolasyon sorgusunun yanı sıra üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olup olmadığı, immün yetmezliği bulunup bulunmadığı ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girip girmediği sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanıyor.