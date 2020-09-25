25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖL son dakika açıklaması geldi! AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?

AÖL son dakika açıklaması geldi! AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?

AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri yeni dönemde okul kitaplarının ne zaman dağıtılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklama öğrencileri heyecanlandırdı. Yeni dönemin öncesinde AÖL kitaplarınjın dağıtılacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte, AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 22:15
  • 1
  • 10
AÖL son dakika açıklaması geldi! AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?

AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 dönemi eğitim ve öğretim takvimi yayımlandı. Açıklamaya göre, Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri tarihi,2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri tarihi, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması tarihi duyuruldu. Sonrasında öğrenciler kitapların dağıtılacağı tarihi merak ediyor. İşte, AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
AÖL son dakika açıklaması geldi! AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?

AÖL KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Kitapların dağıtılacağı tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 10
AÖL son dakika açıklaması geldi! AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? (2020-2021)

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında.

  • 4
  • 10
AÖL son dakika açıklaması geldi! AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba.

  • 5
  • 10
AÖL son dakika açıklaması geldi! AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ (2020-2021)

2020-2021 Eğitim yılının ilk dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.