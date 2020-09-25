AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 dönemi eğitim ve öğretim takvimi yayımlandı. Açıklamaya göre, Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri tarihi,2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri tarihi, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması tarihi duyuruldu. Sonrasında öğrenciler kitapların dağıtılacağı tarihi merak ediyor. İşte, AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?