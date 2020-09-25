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AÖL son dakika açıklaması geldi! AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi?
AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri yeni dönemde okul kitaplarının ne zaman dağıtılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklama öğrencileri heyecanlandırdı. Yeni dönemin öncesinde AÖL kitaplarınjın dağıtılacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte, AÖL kitapları ne zaman dağıtılacak 2020? AÖL 2020-2021 dönemi kitapları dağıtma tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 22:07Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 22:15