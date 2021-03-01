01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği normalleşme takvimi belli oldu. Veliler ve öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih oluyor. Yüz yüze eğitimin de detayları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla netleşti. Buna göre; 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. İşte, 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 22:49
  • 1
  • 10
MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitimin de detayları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla netleşti. Buna göre; 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Risk haritasına göre alınan kararın detayları veli ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle;

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

  • 3
  • 10
MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

  • 4
  • 10
MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

  • 5
  • 10
MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ