MEB SON DAKİKA: 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...

5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği normalleşme takvimi belli oldu. Veliler ve öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih oluyor. Yüz yüze eğitimin de detayları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla netleşti. Buna göre; 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. İşte, 5, 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nde okullar yarın açılıyor mu? 2 Mart...