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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri GİB son dakika: Uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? 1000 gelir uzman yardımcılığı sınav tarihi belli oldu mu? GİB son dakika: Uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? 1000 gelir uzman yardımcılığı sınav tarihi belli oldu mu?
Son dakika... Uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan uzman yardımcılığı kadrosuna 1000 personel alımı yapılacak. Sınava başvurular 9-20 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihinin ertelendiği duyuruldu. Peki, uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? 1000 gelir uzman yardımcılığı sınav tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:39
Son dakika... Uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağı bildirilmişti. Uzman yardımcılığı sınavına başvurular 9-20 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle 12 Aralık'ta yapılması planan sınavın tarihi ertelenmişti. Peki, uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? 1000 gelir uzman yardımcılığı sınav tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?
Daha önce 12 Aralık'ta yapılması planlanan uzman yardımcılığı sınavının yeni tarihi henüz belli olmadı. GİB tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada,
"Başkanlığımızca 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü, Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınavın yapılacağı tarih Başkanlığımız internet sitesinde (https://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı. GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI ŞARTLARI
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
-01.01.2020tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
-ÖSYM tarafından 2019 ve 2020yıllarındayapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
-Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
GELİR UZMANI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
1500 gelir uzmanı kadrosu için başvurular 30 Kasım - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Başkanlığın resmi internet adresinde bulunan
"Sınav Başvuru Formu" ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapacaklar.