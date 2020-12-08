-01.01.2020tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

-ÖSYM tarafından 2019 ve 2020yıllarındayapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

-Süresi içinde başvuru yapmış olmak.