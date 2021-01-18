Karneler ne zaman, nasıl verilecek? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? Takdir teşekkür hesaplama...

Karneler ne zaman verilecek? Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinden önceki son hafta derslerine giriyorlar. 25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesinde en çok merak edilenlerden biri de karneler oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle karnelerin dijital ortamda verileceğini açıklamıştı. Peki, Karneler ne zaman, nasıl verilecek? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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