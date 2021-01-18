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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Karneler ne zaman, nasıl verilecek? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? Takdir teşekkür hesaplama... Karneler ne zaman, nasıl verilecek? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? Takdir teşekkür hesaplama... Karneler ne zaman verilecek? Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinden önceki son hafta derslerine giriyorlar. 25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesinde en çok merak edilenlerden biri de karneler oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle karnelerin dijital ortamda verileceğini açıklamıştı. Peki, Karneler ne zaman, nasıl verilecek? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 18.01.2021 12:22
Karneler nasıl verilecek? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken, milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. İlk dönemin tamamlanmasına sayılı günler kala, karnelerin hangi tarihte nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla karne notları ve takdir-teşekkür hesaplama işlemleri yapılabiliyor. Peki, karneler ne zaman, nasıl verilecek? e-Okul VBS giriş ile karne notu sorgulama nasıl yapılır? Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KARNELER NE ZAMAN, NASIL VERİLECEK?
2020-2021 ilk dönem 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Karnelerin 22 Ocak'ta verilmesi bekleniyor. Bakan Ziya Selçuk, salgın nedeniyle karnelerin dijital ortamda verileceğini açıklamıştı.
E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Karnelerin dijital ortamda verileceği açıklamasının yapılmasının ardından gözler e-Karne sistemine çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, karneler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Sisteme giriş yaparak karne notu ve takdir-teşekkür bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.
E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;