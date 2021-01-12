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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı nasıl olacak? İşte detaylar MEB son dakika: 2021 ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı nasıl olacak? İşte detaylar
Son dakika... 4. faz ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tarafından koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda sürdürülecek hibrit eğitim modelinde, öğrencilere destek olmak amacıyla tablet dağıtımı süreci devam ediyor. 4'üncü faz dağıtım sürecinin duyurulmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, 2021 ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı nasıl olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.01.2021 15:35
Son dakika... Ücretsiz tablet dağıtımı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz tablet dağıtım süreci başladı. İlk aşamada yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 150 bin tablete ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından 500 bin tablet dağıtılmıştı. Tablet dağıtım sürecinde 4. faz başladı. Peki, 2021 ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4. FAZ ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada, ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar için herhangi başvuruda bulunmasının gerekmediğini, ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde "fırsat adaleti" hassasiyetiyle tabletlerin öğrencilere ulaştırıldığını bildirdi.
4. FAZ ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtılan 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tabletin dağıtımında, 4. faz başladı.
Tabletler, kontrollerin ardından illere gönderiliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından, 4. fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturuluyor.
4. fazla, 500 bin tabletin 313 bin 500'ü sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.
"Öncelikli gereksinimi olan öğrencilere ulaşıldı"
Bakan Selçuk, 4. faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisiyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda bir konuşma yapan Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 kente de sevkiyatın devam ettiğini belirtti.
Tabletlerin, 10 Ocak Pazar günü tüm illere ulaşmasının planlandığını ifade eden Selçuk, öncelikli hedeflerinin "Eğitimde Fırsat Adaleti" olduğunun altını çizdi.